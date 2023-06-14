Игрок «Ливерпуля» Конате: «Мы провалили старт сезона»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о результатах команды в минувшем сезоне.

«Кто виноват? Проблема в футболистах. Мы провали старт сезона, он был для нас очень тяжелым. Такое бывает, но нам не стоит вспоминать об этом. Мы должны извлечь уроки из ошибок», — приводит слова Конате RMC Sport.

В сезоне-2022/23 французский футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых получил семь желтых карточек.

По итогам сезона «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и не попал в Лигу чемпионов. Предстоящий сезон команда Юргена Клоппа проведет в Лиге Европы.