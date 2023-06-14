«Ноттингем Форест» отказался продавать своего лидера «Брентфорду»

Спасшийся от вылета из АПЛ «Ноттингем Форест» отказался от продажи Бреннана Джонсона в «Брентфорд». Об этом в своих соцсетях отрапортовал Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, «пчёлы» предлагали «лесникам» за молодого валлийца 35 млн евро, однако получили отказ. И если бы трансферу удалось произойти, он бы стал рекордным в истории «Ноттингем Форест».

Напомним, что Джонсон – один из ключевых игроков клуба, в минувшем сезоне он сыграл в АПЛ 38 игр из 38 возможных, в которых забил восемь раз и трижды отметился ассистом.

Эксперты Transfermarkt оценивают игрока в 30 млн евро.