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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» отказался продавать своего лидера «Брентфорду»

14 Июня 2023 • 20:45 Комментировать

Спасшийся от вылета из АПЛ «Ноттингем Форест» отказался от продажи Бреннана Джонсона в «Брентфорд». Об этом в своих соцсетях отрапортовал Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, «пчёлы» предлагали «лесникам» за молодого валлийца 35 млн евро, однако получили отказ. И если бы трансферу удалось произойти, он бы стал рекордным в истории «Ноттингем Форест».

Напомним, что Джонсон – один из ключевых игроков клуба, в минувшем сезоне он сыграл в АПЛ 38 игр из 38 возможных, в которых забил восемь раз и трижды отметился ассистом.

Эксперты Transfermarkt оценивают игрока в 30 млн евро.

 

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Ноттингем Форест Брентфорд трансферы футбола - лето 2023 Бреннан Джонсон
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