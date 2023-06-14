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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Барелла близок к переходу в «Ньюкасл» слухи

14 Июня 2023 • 20:39 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации издания The Telegraph, руководство «Ньюкасла» прилагает все усилия, чтобы завершить сенсационную сделку по хавбеку на сумму около 50 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что руководство участников предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов также планирует приобретение полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Напомним, что в футболке «Интера» Николо Барелла выступает с 2019 года, выиграв золото Серии А и выйдя в последний финал Лиги чемпионов. Стоимость 26-летнего полузащитника, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

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Ньюкасл Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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