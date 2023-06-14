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«Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна – известна причина слухи

14 Июня 2023 • 20:39 Комментировать

Одна из главных задач «Манчестер Юнайтед» на трансферное лето заключается в подписании центрального нападающего. Идеальным кандидатом для «красных дьяволов» был Гарри Кейн, однако манкунианцам пришлось отказаться от звезды «Тоттенхэма».

Причина, по которой «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна, заключается в высокой трансферной стоимости игрока, пишет The Guardian.

Отмечается, что рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг разочарован отказом «МЮ» от Кейна. При этом нидерландец понимает, что клуб не может позволить себе переходить за определённую черту, когда речь идёт о затратах на игрока, чей действующий контракт истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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