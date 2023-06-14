Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц привлекает внимание сильнейших клубов Европы.

По информации журналиста Бена Джейкобса, предложение по выкупу немецкого футболиста «пенсионеров» сделал «Арсенал», предложив за Кая 40 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что руководство «Челси» сразу же отклонило это предложение. Напомним, что ранее от услуг Хаверца отказался мадридский «Реал».

За английский гранд Кай Хаверц выступает с сентября 2020 года, выиграв с лондонским клубом Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 60 миллионов евро.