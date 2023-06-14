Отпраздновавшие требл игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии

Пресс-служба сборной Англии опубликовала в своих официальных каналах фото пяти игроков команды, которые ещё три четыре дня назад стали обладателями Кубка Лиги чемпионов УЕФА, а потом устроили бурное празднование в честь завоевания требла на чемпионском параде в Манчестере. Это Джек Грилиш, Джон Стоунс, Кайл Уокер, Фил Фоден и Кэлвин Филлипс.

Теперь эта пятёрка готова помогать сборной Англии в грядущих матчах отбора на Евро-2024. В них, напомним, англичане встретятся с командами Мальты и Северной Македонии, матчи назначены на 16 и 19 июня соответственно.

Напомним, что в минувшем клубном сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в стамбульском финале миланский «Интер» (1:0).