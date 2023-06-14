Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отпраздновавшие требл игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии

14 Июня 2023 • 19:35 Комментировать

Пресс-служба сборной Англии опубликовала в своих официальных каналах фото пяти игроков команды, которые ещё три четыре дня назад стали обладателями Кубка Лиги чемпионов УЕФА, а потом устроили бурное празднование в честь завоевания требла на чемпионском параде в Манчестере. Это Джек Грилиш, Джон Стоунс, Кайл Уокер, Фил Фоден и Кэлвин Филлипс.

Теперь эта пятёрка готова помогать сборной Англии в грядущих матчах отбора на Евро-2024. В них, напомним, англичане встретятся с командами Мальты и Северной Македонии, матчи назначены на 16 и 19 июня соответственно.

Напомним, что в минувшем клубном сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в стамбульском финале миланский «Интер» (1:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер Джон Стоунс Джек Грилиш Фил Фоден Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
19:46 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» отказалось продавать Хаверца в «Арсенал» слухи
19:35 · Англия. Премьер-лига
Отпраздновавшие требл игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Галлахера слухи
18:52 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино решил, кто будет первым вратарём «Челси»
18:06 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» надеется на смягчение позиции «Челси» по Маунту
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Альба допустил переезд в АПЛ
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» объявил о трансфере Милнера 3 официально
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» оценил Санчо – у игрока появился новый вариант в АПЛ
16:04 · Англия. Премьер-лига
Тьяго покинет «Ливерпуль», но не сейчас
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» озвучил «Челси» сумму, которую хочет за Лавиу
15:50 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не намерен продлевать контракт с «Наполи», у игрока есть предложения от двух клубов
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» присматривается к Мойсесу Кайседо
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Макаллистер: «Ливерпуль» - английский «Бока Хуниорс»
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет избавиться от Пулишича, Кепы и Зиеша, у которых большие зарплаты
Все новости
Рекомендуем