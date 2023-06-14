Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перебраться в другой лондонский клуб. По информации Football London, в услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не видит Галлахера в своем составе.

Как утверждает источник, «Тоттенхэм» намерен включиться в борьбу за британского хава, на которого также претендует «Ньюкасл». Отмечается, что новому наставнику «шпор» Анге Постекоглу нравится стиль игры Галлахера.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 35 матчах Английской премьер-лиги, забил три мяча и отдал один голевой пас. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.