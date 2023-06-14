Хаверц может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ

Кай Хаверц остаётся одним из героев трансферных слухов. В последние недели немецкого футболиста активно связывали с «Реалом» и «Баварией». Впрочем, появлялась информация о том, что вариант с Мадридом сорвался. А вот переезд 24-летнего футболиста в Мюнхен остаётся реальным.

В то же время журналист The Athletic Дэвид Орнштейн располагает информацией о том, что предложение по Хаверцу сделал «Арсенал». «Канониры» впервые за долгое время выступят в Лиге чемпионов, и они желают усилить состав.

Портал transfermarkt оценивает Кая Хаверца в 60 миллионов евро. Футболист способен играть как на острие атаки, так и в качестве атакующего полузащитника – по центру или справа.