​Почеттино решил, кто будет первым вратарём «Челси»

В последние недели пресса активно связывает «Челси» с голкиперами – с Майком Меньяном и Андре Онана. Тем не менее, новоиспечённый главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино решил, что основным вратарём будет Кепа Аррисабалага. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что любая сделка по подписанию вратаря в «Челси» теперь была отодвинута на второй план.

Напомним, что прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на 12-й позиции. В следующем сезоне лондонцы не будут выступать в еврокубках.

Добавим, что следующий сезон Премьер-лиги Англии по обыкновению стартует в августе.