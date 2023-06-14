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​«Манчестер Юнайтед» надеется на смягчение позиции «Челси» по Маунту

14 Июня 2023 • 18:06 Комментировать

Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт может уйти из клуба за год до истечения срока действующего контракта. Новой командой полузащитника может стать «Манчестер Юнайтед». При этом «красные дьяволы» не планируют платить за Маунта требуемые 70 миллионов фунтов. Манкунианцы будут готовы заплатить от 50 до 60 миллионов фунтов (примерно 59-70 миллионов евро). В «МЮ» надеются, что позиция «Челси» станет более мягкой из-за желания Мэйсона сменить клуб.

В сезоне 2022/2023 24-летний Маунт провёл 35 официальных матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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