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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Альба допустил переезд в АПЛ

14 Июня 2023 • 17:19 Комментировать

Защитник Жорди Альба расторг контракт с «Барселоной» и оказался в статусе свободного агента. 34-летний испанец допустил, что он окажется в Премьер-лиге Англии.

«Я смотрю Премьер-лигу, вижу, какая там атмосфера. Я общался с игроками сборной Испании, которые играли там, и они говорят, что Англия особенная. У меня всегда была мысль, что «когда-нибудь, может быть…» Но я был сосредоточен на «Барселоне» и Ла Лиге. Посмотрим. Нужно всё взвесить», - сказал Альба The Guardian.

Отметим, что за первую команду «Барселоны» Жорди Альба выступал на протяжении одиннадцати сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Апл Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
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