​Альба допустил переезд в АПЛ

Защитник Жорди Альба расторг контракт с «Барселоной» и оказался в статусе свободного агента. 34-летний испанец допустил, что он окажется в Премьер-лиге Англии.

«Я смотрю Премьер-лигу, вижу, какая там атмосфера. Я общался с игроками сборной Испании, которые играли там, и они говорят, что Англия особенная. У меня всегда была мысль, что «когда-нибудь, может быть…» Но я был сосредоточен на «Барселоне» и Ла Лиге. Посмотрим. Нужно всё взвесить», - сказал Альба The Guardian.

Отметим, что за первую команду «Барселоны» Жорди Альба выступал на протяжении одиннадцати сезонов.