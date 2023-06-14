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​«Брайтон» объявил о трансфере Милнера официально

14 Июня 2023 • 16:41 Комментировать

«Брайтон» посредством своего официального сайта сообщил о трансфере полузащитника Джеймса Милнера. 37-летний футболист заключил с «чайками» контракт на один год с опцией продления ещё на один сезон.

«Я очень рад приветствовать Джеймса в «Брайтоне». Это отличное усиление для нас, и я уверен, что он поможет нам подняться на ещё более высокий уровень», - сказал главный тренер команды Роберто де Дзерби.

Джемс Милнер переходит в «Брайтон» в статусе свободного агента – его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце июня.

Напомним, что «Брайтон» занял шестое место в Премьер-лиге. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
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