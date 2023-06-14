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​«Манчестер Юнайтед» оценил Санчо – у игрока появился новый вариант в АПЛ

14 Июня 2023 • 16:36 Комментировать

Вингер Джедон Санчо не оправдал ожиданий в «Манчестер Юнайтед», поэтому может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает FootballTransfers, «красные дьяволы» хотят заработать на трансфере Санчо 60 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 23-летнему Санчо проявляет «Астон Вилла». Бирмингемцы в рамках переговоров будут просить о снижении ценника.

В сезоне 2022/2023 Джедон Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» 41 матч. В них вингер записал на свой счёт семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что подписать Санчо хочет «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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