​«Манчестер Юнайтед» оценил Санчо – у игрока появился новый вариант в АПЛ

Вингер Джедон Санчо не оправдал ожиданий в «Манчестер Юнайтед», поэтому может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает FootballTransfers, «красные дьяволы» хотят заработать на трансфере Санчо 60 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 23-летнему Санчо проявляет «Астон Вилла». Бирмингемцы в рамках переговоров будут просить о снижении ценника.

В сезоне 2022/2023 Джедон Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» 41 матч. В них вингер записал на свой счёт семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что подписать Санчо хочет «Тоттенхэм».