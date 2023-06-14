Тьяго покинет «Ливерпуль», но не сейчас

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара покинет клуб в следующем году. Как сообщает The Athletic, испанец отработает свой контракт, и летом 2024 года обретёт статус свободного агента. «Красные» не станут предлагать Тьяго новый трудовой договор, ведь они настроены перестраивать среднюю линию с прицелом на будущее.

Стоит сказать, что этим летом из «Ливерпуля» ушли хавбеки Хаби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Тьяго Алькантара перешёл в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года. С тех пор хавбек провёл 97 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.