«Саутгемптон» озвучил «Челси» сумму, которую хочет за Лавиу

«Саутгемптон» назвал лондонскому «Челси» стоимость своего полузащитника Ромео Лавии, который находится на радаре «пенсионеров» ещё с прошлого лета. The Athletic сообщает, что «святые» требуют за бельгийца 55 миллионов евро, даже несмотря на вылет в Чемпионшип.

Лавиа ранее также находился в сфере интересов «Ливерпуля», который тоже ищет нового полузащитника. Прошлым летом Ромео покинул «Манчестер Сити» и перебрался в «Саутгемптон», но не смог помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Свой единственный гол в Английской премьер-лиге Лавиа забил как раз в ворота «Челси».