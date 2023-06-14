Осимхен не намерен продлевать контракт с «Наполи», у игрока есть предложения от двух клубов

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отказывается продлевать контракт со своей командой. Нигериец хотел бы покинуть клуб, а у его агента уже есть предложения от двух команд – «ПСЖ» и лондонского «Челси». Об этом сообщает издание Il Mattino.

Нигериец в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А, забив 26 голов в чемпионском для «Наполи» розыгрыше турнира. Напомним, летом 2020 года «партенопеи» выложили за Осимхена 75 миллионов евро французскому «Лиллю». Виктор до сих пор является самым дорогим трансфером в истории «Наполи».

Ранее президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис оценивал Осимхена в 150 миллионов евро.