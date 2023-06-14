«Бавария» присматривается к Мойсесу Кайседо

Мюнхенская «Бавария» продолжает искать нового опорного полузащитника после неудачи в переговорах по Деклану Райсу из «Вест Хэма». На этот раз «красная машина» переключилась на другого полузащитника из Английской премьер-лиги – Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Баварии» высоко оценивает игрока сборной Эквадора, но главному тренеру Томасу Тухелю не очень нравится кандидатура Мойсеса, которого оценивают в 80-90 миллионов евро.

Отметим, что на Кайседо сейчас также претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», который Тухель возглавлял с января 2021 по сентябрь 2022 год.