​Макаллистер: «Ливерпуль» - английский «Бока Хуниорс»

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о своём новом клубе, куда он перебрался из «Брайтона».

«Я чувствую, что трансфер в «Ливерпуль» был для меня правильным шагом не только из-за настоящего, но и из-за истории, которую имеет клуб, и той страсти, которую он передаёт. «Ливерпуль» - это английский «Бока Хуниор». Я не могу дождаться момента, когда сыграю», - рассказал Макаллистер аргентинскому филиалу ESPN.

Напомним, что «Ливерпуль» в прошлом чемпионате Англии занял пятое место. В следующем сезоне команда Юргена Клоппа будет выступать в Лиге Европы.