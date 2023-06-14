«Челси» хочет избавиться от Пулишича, Кепы и Зиеша, у которых большие зарплаты

Лондонский «Челси» намерен избавиться от трёх футболистов, которые нагружают зарплатную ведомость слишком большими окладами. Речь идёт о вингерах Кристиане Пулишиче и Хакиме Зиеше, а также о голкипере Кепе Аррисабалаге.

Все перечисленные игроки суммарно зарабатывают в год свыше 24 миллионов евро, что не устраивает руководство. Зиеш и Пулишич с большой долей вероятности покинут команду в этом межсезонье, а вот на Кепу будет сложно найти покупателя, несмотря на его прогресс в предыдущем сезоне.

Напомним, «Челси» закончил предыдущий сезон на двенадцатом месте в Английской премьер-лиге.