«Борнмут» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Джастина Клюйверта

«Борнмут» близок к тому, чтобы провернуть трансфер нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «вишенки» ведут продвинутые переговоры с руководством «джаллоросси».

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто сейчас находится в Англии, где обсуждает переход Клюйверта в «Борнмут». «Вишенки» намерены провернуть трансфер на постоянной основе.

Клюйверт не смог заиграть в «Роме» после перехода в 2018 году. Последние три сезона нидерландец отыграл на правах аренды в составе таких клубов, как «РБ Лейпциг», «Ницца» и «Валенсия». В своём последнем сезоне Джастин забил 6 голов в Ла Лиге за «летучих мышей».