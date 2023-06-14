​Директор «Ювентуса» провёл встречу по трансферу Пулишича

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич может сменить «Челси» на «Ювентус» в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, спортивный директор туринского клуба Джованни Манна во вторник в Лондоне провёл встречу с представителями «Челси» по Пулишичу.

Отмечается, что на встрече стороны обсуждали возможный трансфер Пулишича с включением в сделку других игроков.

Кристиану Пулишичу 24 года. В сезоне 2022/2023 американец провёл за «Челси» 30 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают Пулишича в 32 миллиона евро.