«Астон Вилле» интересен Эдуар Менди

Вратарь «Челси» Эдуар Менди может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от The Athletic, в услугах сенегальца заинтересована «Астон Вилла».

В последнее время у основного голкипера бирмингемского клуба Эмилиано Мартинеса возникли разногласия с руководством, из-за чего аргентинец может покинуть «Астон Виллу» в это межсезонье. В качестве замены Эмилиано главный тренер Унаи Эмери хотел бы видеть в своей команде Менди, который в прошедшем сезоне потерял место в основном составе «Челси».

Эдуар ранее также был интересен клубам из итальянской Серии А. Контракт сенегальца с «Челси» истекает летом 2025 года.