Давид Райя согласовал контракт с «Тоттенхэмом», «шпоры» хотят снизить сумму трансфера

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя полностью согласовал условия контракта с другим лондонским клубом – «Тоттенхэмом». Об этом дал понять журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отмечается, что в сделке предстоит урегулировать один вопрос, а именно – сумму компенсации. «Брентфорд» требует за голкипера сборной Испании 45 миллионов евро, тогда как «Тоттенхэм» работает над тем, чтобы договориться о скидке.

В случае перехода в «Тоттенхэм» Райя с большой долей вероятности вытеснит из основы капитана Уго Льориса, в которого руководство «шпор» уже не верит. У француза остаётся год по контракту с командой.