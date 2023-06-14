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«Интер» видит в Обамеянге замену Лаутаро Мартинесу или Лукаку

14 Июня 2023 • 14:23 Комментировать

Миланский «Интер» разработал план на тот случай, если команду летом покинет Лаутаро Мартинес или Ромелу Лукаку, который уже вернулся в «Челси» после окончания срока аренды. «Нерадзурри» хотят продлить сделку по бельгийцу, но «синие» могут не согласиться на условия «Интера».

По информации от The Athletic, если итальянцам не удастся продлить аренду Лукаку, или же клуб продаст Лаутаро Мартинеса, главным вариантом для «Интера» станет приглашение другого нападающего «Челси» – Пьера-Эмерика Обамеянга, которого лондонцы вполне будут готовы отпустить на правах свободного агента.

Напомним, Обамеянг хочет покинуть «Челси», в который перешёл прошлым летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Пьер-Эмерик Обамеянг Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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