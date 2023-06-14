«Интер» будет готов продать Онана в «Челси»

Миланский «Интер» открыт к продаже своего голкипера Андре Онана в лондонский «Челси». По информации от The Athletic, несмотря на «Золотую перчатку» Лиги чемпионов и выход в финал, камерунец может покинуть «нерадзурри», чтобы помочь клубу стабилизировать финансовую ситуацию.

«Челси» пока проявляет самый активный интерес к Андре. «Синим» также нравится вратарь другого миланского клуба – Майк Меньян, но француз будет стоить слишком дорого, поэтому приоритетом для команды Маурисио Почеттино пока является Онана.

Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает своего основного голкипера в 60 миллионов евро.