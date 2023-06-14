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«Челси» начал переговоры с «Вильярреалом» по трансферу Николаса Джексона

14 Июня 2023 • 14:09 Комментировать

Лондонский «Челси» связался с «Вильярреалом» для трансфера нападающего Николаса Джексона. По информации от Evening Standard, «пенсионеры» рассматривают кандидатуру 21-летнего сенегальца и уже начали переговоры с «жёлтой субмариной», чтобы оценить условия возможной сделки.

21-летний Джексон в последних 8 матчах чемпионата Испании забил 9 голов, чем привлёк внимание многих топ-клубов, включая мадридского «Реала». В общем и целом, за весь прошлый сезон футболист отметился 12 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Сообщается, что сумма трансфера Джексона оценивается в районе 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
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