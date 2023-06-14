«Челси» начал переговоры с «Вильярреалом» по трансферу Николаса Джексона

Лондонский «Челси» связался с «Вильярреалом» для трансфера нападающего Николаса Джексона. По информации от Evening Standard, «пенсионеры» рассматривают кандидатуру 21-летнего сенегальца и уже начали переговоры с «жёлтой субмариной», чтобы оценить условия возможной сделки.

21-летний Джексон в последних 8 матчах чемпионата Испании забил 9 голов, чем привлёк внимание многих топ-клубов, включая мадридского «Реала». В общем и целом, за весь прошлый сезон футболист отметился 12 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Сообщается, что сумма трансфера Джексона оценивается в районе 35 миллионов евро.