Футболисты-старожилы, отыгравшие не один десяток лет, обычно становятся легендами. Один из таких – Хоакин Санчес Родригес. 21 июля ему исполнится 42 года. С 18 лет он в профессиональном футболе. Начинал в родном «Реал Бетис», за который отыграл 15 сезонов в два прихода – с 1999 по 2006-й и с 2015 по 2023 год. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает о подвигах самых известных футбольных долгожителей.

Коррида

Будущий герой и легенда «Бетиса» родился в Андалусии, в небольшом городке Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария недалеко от Кадиса, где особое внимание уделяют корриде. Неслучайно в детстве Хоакин связывал своё будущее с искусством тореадора, ведь он даже обучался этому ремеслу в профильной школе, однако из-за матери всё-таки сделал выбор в пользу футбола, благодаря которому о нём узнал весь футбольный мир.

Легенда Примеры и «Бетиса»

В 19 лет и один месяц Хоакин дебютировал в главной команде «Бетиса». 26 августа 2000 года полузащитник провёл стартовую игру и уже в ближайшее время сумел отвоевать место в основном составе. Подъём некогда заурядного клуба в начале нулевых годов в какой-то мере связан с развитием игровой карьеры Родригеса. В сезоне-2004/05 на его счету пять забитых мячей и 15 результативных передач. В итоге он выигрывает с «Бетисом» Кубок короля. Произошло это во второй раз в истории клуба. Осенью 2005 года «Бетис» впервые стартует в Лиге чемпионов и попадает в групповой турнир. В общей сложности в первый свой приход в составе родного «Бетиса» Хоакин провёл 6 сезонов, выходил на поле в 180 матчах и забил 29 мячей.

«Валенсия»

Перед переходом в «Валенсию» в 2006 году были слухи о переходе в суперклуб. Но в итоге произошло то, что произошло. Стороны сошлись на компенсации в размере 25 миллионов евро. И с самого начала наш герой отрабатывал контракт на полную катушку. За первые два сезона он отыграл в 91 поединке и забил 12 мячей, отдал при этом 13 голевых передач.

«Малага»

С июня 2011 по июнь 2013 года Хоакин часть своей карьеры связал с ещё одним середняком Ла Лиги. И здесь определённый взлёт «Малаги» пришёлся на приход Родригеса. В конце октября 2012 года в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» Хоакин забил единственный гол в игре, что принесло третью победу подряд его клубу в главном клубном турнире континента и к победе в группе, где значился и «Зенит». У себя на «Петровском» чемпиону России удалось уйти от поражения, уступая перед перерывом 0:2.

«Фиорентина» и возвращение домой

Ещё два сезона, строго по «графику», были связаны с Италией. В 2014 году с его помощью «фиалки» вышли в финал Кубка Италии. А 31 августа 2015 года Хоакин вернулся в «Бетис», подписав трёхлетний контракт. На его презентацию пришли 19 тысяч болельщиков. Всего у Хоакина, как у легенд Национальной хоккейной лиги, в активе 736 игр за 23 сезона!

Сборная

Расцвет «Красной фурии» пришёлся на конец нулевых. И в её золотой список наш герой попал лишь отчасти. Хоакин 52 раза надевал футболку главной команды страны в период с 2002 по 2007 год и стал автором четырёх мячей.

Десятка самых возрастных знаменитых футболистов

10. Дидье Дрогба – играл до 40 лет

9. Ривалдо – играл до 42 лет

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8. Джанлуиджи Буффон – 42 года, играет до сих пор

7. Анатолий Давыдов – играл до 43 лет

6. Фарид Мондрагон – играл до 43 лет

5. Роже Милла – играл до 44 лет

4. Александр Филимонов – играл до 44 лет

3. Питер Шилтон – играл до 47 лет

2. Стэнли Мэтьюз – играл до 50 лет

1. Кадзуёси Миура – 52 года, играет до сих пор.

Константин Лицин