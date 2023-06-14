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Конате: «У нас отличная взаимосвязь с Упамекано, ведь мы играли вместе 4 года»

14 Июня 2023 • 12:40 Комментировать
Гибралтар
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Франция
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16.06 21:45

Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился мыслями об игре в связке с другим игроком центра обороны – Дайо Упамекано. Напомним, оба француза целых 4 сезона вместе выступали за немецкий «РБ Лейпциг», пока Конате не перешёл в «Ливерпуль», а Упамекано в мюнхенскую «Баварию».

«У нас отличная взаимосвязь с Упамекано, ведь мы играли вместе 4 года. За это время у нас выработался определённый уровень автоматизма, который невозможно наладить сразу», – сказал Конате на пресс-конференции.

Упамекано был основным центральным защитником сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, тогда как Конате чаще всего исполнял роль запасного.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Сборная Франции Дайо Упамекано Ибраима Конате
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