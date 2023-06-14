Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с треблом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с выигранным треблом.

«Это неприятно, но таков футбол. Команда с лучшим футболом выигрывает больше всего трофеев. Наша задача догнать их. Поздравляю «Сити» с таким достижением. Это футбол», - передает слова нападающего Sky Sports.

В завершившемся сезоне команда Хосепа Гвардиолы стала чемпионом Английской премьер-лиги, выиграла Лигу чемпионов и Кубок страны.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то подопечные Эрика тен Хага с 75 баллами финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.