Фелиш выбрал, где хочет играть

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который в минувшем сезоне выступал за лондонский «Челси» на правах аренды, определился с желаемым местом продолжения карьеры.

Согласно данным газеты Marca, 23-летний португальский нападающий хочет остаться в АПЛ. Жоау открыт для переговоров с английскими клубами. Потенциальными работодателями Фелиша могут стать бирмингемская «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 20 поединках за «пенсионеров», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Напомним, что «Атлетико» купил Жоау у лиссабонской «Бенфики» за 127 миллионов евро.