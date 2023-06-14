Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы провести очередной сезон в составе миланского «Интера». Об этом сообщает издание The Athletic.

Если верить источнику, Лукаку уже исключил для себя вариант с возвращением в «Челси». Футболист не заинтересован в том, чтобы выступать за лондонскую команду, даже несмотря на смену тренера. Ромелу хочет остаться в «Интере», где провёл сезон-2022/23 на правах аренды и выиграл Кубок Италии.

Ранее также сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересован «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который готов платить бельгийцу 50 миллионов евро в год.