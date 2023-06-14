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«Манчестер Юнайтед» далёк от трансфера Кима Мин Джэ, гонка всё ещё открыта

14 Июня 2023 • 11:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» предстоит проделать много работы по трансферу центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. Вопреки сообщениям из итальянской прессы, «красные дьяволы» ещё вовсе не близки к приобретению корейца. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях уверяет, что гонка за игроком до сих пор открыта.

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры по трансферу Кима Мин Джэ, но никакого прогресса в последние дни не было. У 26-летнего корейца есть сумма отступных в контракте, которая составляет 60 миллионов евро, но в его услугах также заинтересованы и другие топ-клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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