«Манчестер Юнайтед» далёк от трансфера Кима Мин Джэ, гонка всё ещё открыта

«Манчестер Юнайтед» предстоит проделать много работы по трансферу центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. Вопреки сообщениям из итальянской прессы, «красные дьяволы» ещё вовсе не близки к приобретению корейца. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях уверяет, что гонка за игроком до сих пор открыта.

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры по трансферу Кима Мин Джэ, но никакого прогресса в последние дни не было. У 26-летнего корейца есть сумма отступных в контракте, которая составляет 60 миллионов евро, но в его услугах также заинтересованы и другие топ-клубы.