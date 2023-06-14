Мане: «Фирмино – лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о своих отношениях с Роберто Фирмино, с которым отыграл 6 лет в составе «Ливерпуля».

«Я встречал многих приятных людей в своём деле, но Фирмино в этом плане лидирует с отрывом. Роберто – лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был. Фирмино что-то изменил в футболе, сделал некоторые вещи проще. Я не слышал более замечательной кричалки, чем та, которую сочинили про Роберто болельщики «Ливерпуля». Иногда я слушаю её у себя дома», – цитирует Мане Liverpool Echo.

Напомним, недавно Фирмино покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента. Бразилец продолжает искать себе новую команду.