Холанн, Винисиус и де Брёйне – символический состав Лиги чемпионов-2022/23

В минувший уик-энд «Манчестер Сити» исполнил свою столь долгожданную мечту, взяв главный европейский клубный трофей. «Горожане» проходят сезон на одном дыхании, а их главный вдохновитель Пеп Гвардиола выигрывает очередной трофей. Сможет ли кто-то остановить «Манчестер Сити»? Или, наоборот, кто может сделать их сильнее? Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает о лучших игроках прошедшей Лиги чемпионов.

Лучшие 11 игроков Лиги чемпионов

УЕФА представил список из одиннадцати игроков, которые вошли в состав символической сборной прошедшей Лиги чемпионов.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия, 31 год)

Защитники

Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия, 33 года)

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия, 26 лет)

Алессандро Бастони («Интер», Италия, 24 года)

Федерико Димарко («Интер», Италия, 25 лет)

Полузащитники

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Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия, 29 лет)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия, 31 год)

Родри («Манчестер Сити», Испания, 26 лет)

Нападающие

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия, 28 лет)

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия, 22 года)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия, 22 года)

Вратарь

Тибо Куртуа уже второй сезон впечатляет своей игрой в Лиге чемпионов. Если бы не он, то «горожане» могли бы забить больше, чем четыре мяча в ответном полуфинале. Куртуа провёл все матчи плей-офф, а в групповом турнире принял участие в четырёх поединках. Вероятно, что сыграл бы и во всех матчах, если бы не травма. 41 сейв в 10 проведённых встречах и более 900 минут игрового времени. 14 пропущенных мячей, которых могло бы быть намного больше для «Реала», если бы не Тибо.

Защитники

Кайл Уокер ярко проявил себя в решающей стадии турнира, полностью отыграв в полуфинальных матчах против «Реала». В финале вышел на последние минуты, но даже здесь сумел отличиться. 280 сыгранных минут, три матча в основе, но и этого хватило Уокеру, чтобы попасть в символическую сборную прошедшей Лиги чемпионов.

Рубен Диаш, в отличие от своего партнёра, только один матч провёл в запасе. Встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» прошла без 26-летнего португальца. Ещё в одной встрече (четвёртый тур) Рубен вышел на замену, появившись на поле в матче против «Копенгагена» уже на 32-й минуте. Две жёлтые карточки, один гол и 1048 минут доказывают обоснованность нахождения Диаша в нашей сборной.

Алессандро Бастони не вышел на поле только в заключительном туре групповой стадии. В остальных матчах группового этапа неизменно выходил в стартовом составе, уходя под аплодисменты трибун за несколько минут до финального свистка. Ярко проявил себя в полуфинальных встречах с «Миланом», но в финале был заменён за четверть часа до конца матча. Бастони выполнил три голевые передачи за 991 минуту игрового времени.

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Федерико Димарко доказывает, что в Италии умеют «делать» защитников. Пять голевых передач за 735 минут игрового времени при двух жёлтых карточках. Два матча из тринадцати провёл в запасе, в остальном всегда начинал в стартовом составе.

Полузащитники

Джон Стоунз к своим 29 годам уже успел выиграть пять чемпионств АПЛ и несколько Кубков. Теперь к своим трофеям Стоунз добавил и Лигу чемпионов. Гол в ворота мюнхенской «Баварии» стал единственным в восьми проведённых встречах. При этом Джон отметился ещё и двумя голевыми передачами за 685 минут игрового времени.

Кевин Де Брёйне – второй из трёх «горожан» в линии полузащиты символической сборной Лиги чемпионов. Бельгиец провёл чуть больше получаса на поле в финальной встрече, но свой вклад сделал в полуфинале, забив в ворота «Реала» и отдав две голевые передачи. Всего у Де Брёйне набралось два гола и семь голевых передач за 721 минуту проведённого игрового времени в Лиге чемпионов.

Родри стал лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов и лучшим игроком финальной встречи. За двенадцать проведённых матчей испанец забил два гола, выполнив 93,8% точных передач и покрыв почти 135 км расстояния. Именно его забитый мяч в финале стал победным.

Нападающие

Бернарду Силва неизменно выходил на поле в каждой из тринадцати встреч Лиги чемпионов. Три забитых мяча, два из которых в ответной полуфинальной встрече с мадридским «Реалом», одна голевая передача и две жёлтые карточки при почти 92% точных передач. Достойный результат для чемпиона Португалии, Франции и Англии.

Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром прошедшей Лиги чемпионов, отличившись 12 раз. В среднем на гол норвежцу требовалась 71 минута. Пента-трик в ворота «РБ Лейпциг» в ответной встрече 1/8 финала, пять забитых мячей в трёх стартовых турах Лиги чемпионов наводят на размышления о новом сезоне «норвежской машины». Будет ли она столь же результативна?

Винисиус Жуниор занял третье место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с семью забитыми мячами, разделив эту позицию с Гонсалу Рамушем из «Бенфики» и Килианом Мбаппе из «ПСЖ». На гол бразильцу требовалось 140 минут игрового времени, а всего на поле Винисиус провёл 976 минут. В отличие от Холанна, форвард «Реала» забивал регулярно по одному мячу, отличившись дублем только в первой игре 1/8 финала против «Ливерпуля». Кроме того, бразилец записал на свой счёт шесть голевых передач.

В символическую сборную Лиги чемпионов вошли семь игроков «Манчестер Сити», по два игрока от «Реала» и «Интера». Вполне очевидное распределение, которое доказывает состоятельность «Манчестер Сити»: ни одного игрока младше 21 года, троим до 25 лет, трое старше 30 лет. Сборная находится в самом соку. Смогли бы таким составом в новом сезоне взять Лигу чемпионов?

Константин Лицин