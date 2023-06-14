Трансфер Нико Уильямса – приоритет для «Астон Виллы» на лето

«Астон Вилла» определила нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса своей главной трансферной цель. на это лето. По информации от Marca, команда Унаи Эмери готова заплатить за футболиста 55 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте.

Уильямс считается приоритетным кандидатом на усиление атаки для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который большую часть своей тренерской карьеры как раз провёл в Ла Лиге. Нико уже является игроком сборной Испании, нападающий сыграть за «красную фурию» даже на чемпионате мира в Катаре.

В прошедшем розыгрыше Ла Лиги Уильямс записал на свой актив 6 голов и 4 результативные передачи.