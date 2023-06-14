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«Ювентус» требует от «Челси» 80 миллионов евро за Влаховича

14 Июня 2023 • 10:37 Комментировать

Туринский «Ювентус» повесил ценник на своего нападающего Душана Влаховича, который этим летом хочет покинуть свою команду. Один из заинтересованных в игроке клубов в лице лондонского «Челси» готов предложить за серба нескольких своих футболистов, но «Ювентус» требует только деньги.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «старая синьора» готова отпустить нападающего за 80 миллионов евро. Напомним, зимой 2022 года команда Массимилиано Аллегри заплатила за Влаховича «Фиорентине» на два миллиона больше.

Помимо «Челси» за Душаном следят и другие клубы, включая «Манчестер Юнайтед» и мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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