«Ювентус» требует от «Челси» 80 миллионов евро за Влаховича

Туринский «Ювентус» повесил ценник на своего нападающего Душана Влаховича, который этим летом хочет покинуть свою команду. Один из заинтересованных в игроке клубов в лице лондонского «Челси» готов предложить за серба нескольких своих футболистов, но «Ювентус» требует только деньги.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «старая синьора» готова отпустить нападающего за 80 миллионов евро. Напомним, зимой 2022 года команда Массимилиано Аллегри заплатила за Влаховича «Фиорентине» на два миллиона больше.

Помимо «Челси» за Душаном следят и другие клубы, включая «Манчестер Юнайтед» и мюнхенскую «Баварию».