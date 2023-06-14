Между «Арсеналом» и «Лацио» пока нет ничего серьёзного по трансферу Жоржиньо

Римский «Лацио» очень хочет провернуть трансфер полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, с которым главный тренер «бьянкочелести» Маурицио Сарри ранее работал во главе «Наполи» и «Челси».

Журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях сообщает, что «Лацио» пока не добился прогресса в переговорах с «Арсеналом», но «канониры» открыты к тому, чтобы отпустить Жоржиньо за год до истечения контракта.

Сам Жоржиньо ранее был открыт к возвращению в итальянскую Серию А. Над его трансфером также задумывается бывший клуб полузащитника «Наполи», в составе которого хавбек выступал с 2014 по 2018 год.