«Ливерпуль» больше не будет пытаться купить Маунта, клуб считает цену слишком завышенной

«Ливерпуль» отказался от варианта с приобретением полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. По информации от журналиста Джеймса Пирса, команда Юргена Клоппа больше не заинтересована в трансфере, так как считает запрашиваемую сумму в размере 80 миллионов евро слишком завышенной.

В данный момент в гонке за Маунтом лидирует «Манчестер Юнайтед», который как раз является первым выбором для самого игрока. Впрочем, «красные дьяволы» пока тоже далеки от того, чтобы удовлетворить требования «Челси». «Манчестер Юнайтед» тоже считает, что 80 миллионов евро – это слишком большая сумма для игрока, у которого через год истекает контракт.