«Ливерпуль» ещё не согласовал с Кефреном Тюрамом условия контракта

«Ливерпуль» ещё не согласовал условия контракта с полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, несмотря на предыдущие слухи. Как сообщает журналист издания The Athletic Джеймс Пирс, его источники отрицают договорённость между клубом и игроком.

Напомним, Тюрам является одним из вариантов для «Ливерпуля» на усиление центра полузащиты. Помимо уже прибывшего Алексиса Макаллистера Юрген Клопп хочет пригласить ещё минимум двух хавбеков.

Ранее сообщалось, что «Ницца» не горит желанием отпускать Тюрама в «Ливерпуль» на условиях английского клуба. В последние дни стало известно, что Кефрена также хочет заполучить «ПСЖ».