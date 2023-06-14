«Интер» хочет арендовать защитника «Челси»

Центральный защитник Калиду Кулибали, правами на которого владеет лондонский «Челси», может вернуться в чемпионат Италии. Заинтересованность в его трансфере проявляет миланский «Интер», об этом рапортует Sky Sport Italia.

В ближайшие дни представители итальянского клуба посетят Англию и проведут встречу с руководством «пенсионеров». «Интер» хочет обсудить с лондонцами аренду сенегальского защитника.

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» летом прошлого года. В минувшем сезоне африканец провел за англичан 23 поединка в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.