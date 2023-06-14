Холанн высказался о требле «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях пост, который посвятил успеху команды в прошлом сезоне. «Горожане» оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

«Год назад я заключил с «Манчестер Сити» контракт. Спустя сезон я осуществил мечту о требле в реальность. Это было самое большое путешествие в моей жизни – все или ничего. Благодарю клуб, команду и наших болельщиков за то, что все получилось. Сити, вперед», - оставил сообщение норвежец в соцсетях.

В сезоне-2022/2023 Эрлинг принял участие в 53 поединках, в которых отметился 52 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.