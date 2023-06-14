Макаллистер рассказал о встрече с Клоппом

Аргентинский полузащитник, чемпион мира Алексис Макаллистер высказался о трансфере в «Ливерпуль».

«Я буду играть за один из самых больших клубов Англии. Это для меня огромная радость. Трансфер в эту команду – огромный шаг в моей карьере. Я пообщался с Юргеном Клоппом и увидел в его глазах желание подписать меня. У него по-прежнему есть мотивация выигрывать трофеи. Это очень важно для меня», - передает слова хавбека ESPN.

Макаллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона». Сумма трансфера составила порядка 42 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Алексис провел 35 матчей, забил десять мячей и отдал два ассиста.