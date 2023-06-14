Хёйбьерг может покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Контракт датчанина со «шпорами» истекает в середине 2025 года, и стороны пока не согласовали новый договор. Как информирует журналист Том Барклай, будущее 27-летнего хавбека в «Тоттенхэме» считается неопределённым. Весьма вероятно, что текущим летом игрок будет продан, если по нему поступят предложения.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг выступает за лондонский коллектив с 2020 года. В завершившемся сезоне в его активе пять забитых мячей и семь результативных передач в 44 поединках за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях.