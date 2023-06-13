Два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию «Ливерпулю» в споре за Ману Коне

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне заинтересовал ещё два клуба Английской премьер-лиги.

Согласно недавним сообщениям, 22-летний игрок стал трансферной целью «Ливерпуля». По сведениям Daily Mail, «красным» придётся столкнуться с конкуренцией в борьбе за Коне: в гонку за французом включились ещё два английских клуба – «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 40 млн евро.

Ману Коне провёл 30 матчей за «Боруссию» Мёнхенгладбах в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги, по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.