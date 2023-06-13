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Дайч продолжает верить в Алли

13 Июня 2023 • 23:21 Комментировать

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч готов предоставить новый шанс полузащитнику Деле Алли.

27-летний игрок провёл сезон-2022/23 в аренде в турецком «Бешикташе», но не оправдал возложенных надежд. С нового сезона Алли вернётся в «Эвертон», и наставник «ирисок» Шон Дайч верит, что атакующий хавбек способен реанимировать карьеру. Специалист уже обсудил с некогда перспективным футболистом ситуацию, докладывает журналист Пол Джойс. Во время предсезонной подготовки Алли будет предоставлен шанс доказать свою состоятельность в «Эвертоне».

Контракт Деле Алли с ливерпульским клубом действует до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли Шон Дайч
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