Ортега заявил, что не покинет «Манчестер Сити»

Второй голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега не планирует покидать свой клуб грядущим летом. Об этом он рассказал Sky Germany.

«Моя семья только обжилась в Манчестере, тут мило, мы какое-то время адаптировались. Считаю, что останусь на следующий сезон», - рассказал вратарь.

Напомним, что Ортега перебрался в «Манчестер Сити» из немецкой «Арминии». Всего он сыграл за «горожан» в 14 матчах во всех турнирах, но пропустил в них всего лишь семь мячей.

Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 6 млн евро. Напомним, что его главным конкурентом за место в воротах является основной голкипер «горожан» Эдерсон.