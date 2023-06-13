Конате: «Хочу видеть Кефрена Тюрама в «Ливерпуле», я помогу ему стать топ-игроком»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о возможном переходе в «Ливерпуль» Кефрена Тюрама.

22-летний полузащитник «Ниццы» – одна из трансферных целей мерсисайдцев. Стороны уже ведут переговоры.

«Был бы очень рад, если бы Кефрен перешёл в «Ливерпуль». Для меня он как младший брат, и я готов взять его под своё крыло и сделать всё, чтобы он прогрессировал и достиг топ-уровня. Он всё ещё молод, у него невероятный потенциал. От него требуется только выкладываться на все 100%», – заявил в интервью RMC Sport Конате.

В прошедшем сезоне Кефрен Тюрам провёл 48 матчей за «Ниццу», записав на свой счёт два гола и восемь ассистов.