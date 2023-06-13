Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте оценил свою работу в «Тоттенхэме»

13 Июня 2023 • 22:14 Комментировать

Итальянский наставник Антонио Конте поделился мыслями относительно своей работы в «Тоттенхэме».

Специалист занял пост у руля «шпор» осенью 2021 года, а в марте нынешнего года расстался с клубом. В настоящий момент специалист остаётся безработным.

«Работа в «Тоттенхэме», как и пребывание на всех предыдущих должностях, принесла как положительные, так и отрицательные эмоции. Думаю, мы отдали все силы. Когда я пришёл, команда занимала восьмое-девятое место в Премьер-лиге, но в итоге нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Было много замечательных моментов», – приводит издание TMW слова Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
22:23 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Хочу видеть Кефрена Тюрама в «Ливерпуле», я помогу ему стать топ-игроком»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Конте оценил свою работу в «Тоттенхэме»
21:38 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва знает об интересе «ПСЖ», но предпочитает другой вариант продолжения карьеры слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Нагельсманн – отличный выбор для «ПСЖ»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о планах на будущее
20:29 · Англия. Премьер-лига
Алиссон — лучший игрок «Ливерпуля» в минувшем сезоне официально
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Джака может перейти в команду Моуринью
18:51 · Англия. Премьер-лига
Лоди продолжит свою карьеру в Европе слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
Райс близок к переходу в «Арсенал» слухи
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Меньян не заинтересован в трансфере в «Челси»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал, перейдёт ли Виллиан в «Спартак»
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов продать звёздного футболиста «ПСЖ»
17:34 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может стать одноклубником Роналду 3 слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов отпустить Брозовича за 25-30 миллионов евро, игрок интересен клубу из Англии
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готовит 47 миллионов евро за Колвилла
Все новости
Рекомендуем