Конте оценил свою работу в «Тоттенхэме»

Итальянский наставник Антонио Конте поделился мыслями относительно своей работы в «Тоттенхэме».

Специалист занял пост у руля «шпор» осенью 2021 года, а в марте нынешнего года расстался с клубом. В настоящий момент специалист остаётся безработным.

«Работа в «Тоттенхэме», как и пребывание на всех предыдущих должностях, принесла как положительные, так и отрицательные эмоции. Думаю, мы отдали все силы. Когда я пришёл, команда занимала восьмое-девятое место в Премьер-лиге, но в итоге нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Было много замечательных моментов», – приводит издание TMW слова Конте.