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Конте рассказал о планах на будущее

13 Июня 2023 • 21:03 Комментировать

Безработный главный тренер Антонио Конте пообщался с журналистами на тему своего будущего.

В конце марта текущего года итальянский специалист покинул должность рулевого в «Тоттенхэме».

«Возвращение к работе? Желание тренировать есть всегда – в ином случае я бы просто оставил это дело. Несмотря на это, я хочу отметить, что не занимаюсь судорожным поиском работы. Я рассмотрю предложение, если проект покажется мне по-настоящему захватывающим. Я готов работать как в Италии, так и за границей», – приводит издание TMW слова 53-летнего наставника.

По слухам, Антонио Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из клуба Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте
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