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Алиссон — лучший игрок «Ливерпуля» в минувшем сезоне официально

13 Июня 2023 • 20:29 Комментировать

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер стал лучшим футболистом команды в минувшем сезоне.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, 30-летний бразилец победил в голосовании среди болельщиков за звание лучшего игрока сезона-2022/23. На второй позиции расположился нападающий команды Мохамед Салах, а замкнул лидирующую тройку Трент Александер-Арнольд.

Напомним, Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 47 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 59 мячей и 17 раз сохранил свои ворота «сухими».

«Ливерпуль» занял пятую строчку в АПЛ и в новом сезоне выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Алиссон Бекер
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